Артета - о красной Троссаре: Я жду, что примерно 100 матчей АПЛ будут заканчиваться 10 на 11

В рамках 5-го тура АПЛ Манчестер Сити в большинстве спасся от поражения Арсенала.

«Канониры» остались вдесятером после удаления Леандро Троссара. Бельгиец получил вторую желтую карточку за задержку возобновления игры.

Испанец Микель Артета прокомментировал решение арбитра оставить его коллектив вдесятером. Специалист саркастически отреагировал на красную для своего подопечного.

«Красная карточка? Я лучше не буду это комментировать. Я видел эпизод, он был очевиден.

Я ожидаю, что примерно 100 матчей за этот сезон в АПЛ закончатся в составах 10 на 11», - заявил Артета.

Отметим, что лондонцы уже второй раз в этом сезоне получают красную за задержку возобновления игры. Впервые игроком, который пострадал от новых рекомендаций для арбитров ства Деклан Райс два тура назад в матче против Брайтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!