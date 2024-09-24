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Мудрик отметился первым голевым действием в сезоне-2024/25 на внутренней арене

Михаил отдал голевую передачу на Педро Нету.
Вчера, 22:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках Кубка Лиги Челси встречается с низшелиговым Барроу.

Во втором тайме украинец Михаил Мудрик отметился своим первым голевым действием во внутренних соревнованиях. Вингер отдал ассист на Педро Нету.

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Михаил отпасовал на португальца, который отправил мяч фактически в пустые ворота.

На момент написания новости продолжается вторая половина встречи. Челси побеждает 4:0. Кроме Нету дубль оформил Нкунку и Фармен отправил мяч в свои ворота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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