Мудрик отметился первым голевым действием в сезоне-2024/25 на внутренней арене

В рамках Кубка Лиги Челси встречается с низшелиговым Барроу.

Во втором тайме украинец Михаил Мудрик отметился своим первым голевым действием во внутренних соревнованиях. Вингер отдал ассист на Педро Нету.

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Михаил отпасовал на португальца, который отправил мяч фактически в пустые ворота.

На момент написания новости продолжается вторая половина встречи. Челси побеждает 4:0. Кроме Нету дубль оформил Нкунку и Фармен отправил мяч в свои ворота.

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