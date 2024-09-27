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Челси летом пытался приобрести лидера Милана

"Синие" предприняли несколько попыток, но не преуспели.
Сегодня, 12:29
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Лондонский Челси летом провалил переговоры, по меньшей мере, по одному важному трансферу.

Как сообщает Corrire Dello Sport, английский клуб пытался приобрести Майка Меньяна, но потерпел неудачу. «Синие» делали Милану несколько предложений по трансферу французского вратаря.

Причиной того, что переход не состоялся стали финансовые запросы «россонери». Милан просил не менее 80 млн за одного из своих лидеров, что было для лондонцев слишком большой суммой.

В текущем сезоне Меньян провел 6 матчей, пропустив 9 голов и 1 матч сыграв «на ноль». Контракт Майка действителен до конца июня 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик может воссоединиться с экс-тренером Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан

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