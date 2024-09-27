Эррера жестко раскритиковал болельщиков Атлетика за поведение в матче с Ромой

Полузащитник Атлетика Андер Эррера выступил с резкой критикой болельщиков клуба.

Напомним, что во время матча Лиги Европы с Ромой испанские болельщики проявили себя с худшей стороны, бросав фаеры в фанатов "волков".

Эррера заявил, что поведение фанатов смазало радость от результата матча, и подоные поступки непростительны.

"У нас странное чувство, потому что мы провели хорошую игру, набрали очко, но все омрачено тем, что мы все видели. Я понимаю, что в момент накала страстей проявляются худшие качества людей в форме оскорблений, но бросать файеры, способные кого-нибудь убить, мне в голову не приходит. От этого кровь в жилах стынет, подобному нет объяснения.

Файеры создают красивое освещение, но когда они попадают в руки тому, кто бросает их кому-то в голову, – такое нужно исключить.

Человек, бросающий файер, который может попасть кому-то в голову и убить... А что, если ты убьешь ребенка или еще кого-нибудь? Этому нет оправдания", – цитирует Эрреру Football Espana.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может отправиться в Африку.

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