Матч Шахтер - Аталанта обслужит арбитр, при судействе которого украинский клуб неожиданно побеждал в ЛЧ
На поединок назначена португальская бригада.
Донецкий Шахтер в рамках второго тура обновленного формата Лиги чемпионов сыграет с Аталантой.
УЕФА объявила о назначении португальской бригады арбитров на данный поединок.
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Главным рефери стал Жоау Педру Пиньейру, который обслуживал игру Шахтера с РБ Лейпциг, где «горняки» победили 4:1.
Педру Пиньейру также был главным судьей матча Украина - Армения, в котором «желто-голубые» разгромили соперника 5:0 и Динамо - Бешикташ, где киевляне минимально уступили.
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