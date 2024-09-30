Матч Шахтер - Аталанта обслужит арбитр, при судействе которого украинский клуб неожиданно побеждал в ЛЧ

Донецкий Шахтер в рамках второго тура обновленного формата Лиги чемпионов сыграет с Аталантой.

УЕФА объявила о назначении португальской бригады арбитров на данный поединок.

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Главным рефери стал Жоау Педру Пиньейру, который обслуживал игру Шахтера с РБ Лейпциг, где «горняки» победили 4:1.

Педру Пиньейру также был главным судьей матча Украина - Армения, в котором «желто-голубые» разгромили соперника 5:0 и Динамо - Бешикташ, где киевляне минимально уступили.

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