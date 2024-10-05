Гюндоган отметил влияние Гвардиолы на его возвращение в Манчестер Сити

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган летом вернулся в расположение Манчестер Сити. Футболист рассказал, что готов достигать новых вершин с "горожанами":

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"Я уверен, что Пеп Гвардиола не подписал бы меня, если бы не считал, что я могу внести свой вклад и помочь достичь хороших результатов этого сезона.

Очевидно, мне тоже есть что доказывать, я вернулся не просто для того, чтобы наслаждаться и сидеть сложа руки, я приехал выступать и соперничать. Это я и хочу сделать в этом сезоне, хочу помочь и как можно лучше помочь успеху этой команды", - цитирует немца клубная пресс-служба.

Напомним, в нынешнем сезоне Илкай провел 7 матчей за Манчестер Сити и забил один гол.

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