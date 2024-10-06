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Айнтрахт - Бавария 3:3: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Франкфуртцы вырвали ничейный результат в компенсированное к поединку время.
Сегодня, 20:40
Айнтрахт и Бавария сыграли вничью / Getty Images
Айнтрахт и Бавария сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, франкфуртский Айнтрахт принимал на своем поле мюнхенскую Баварию в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги.

Соперники по ходу поединка поочередно выходили вперед и отыгрывались, завершив в итоге противостояние результативной ничьей 3:3.

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Бавария открыла счет в матче на 15-й минуте усилиями Ким Мин Чже, на что Айнтрахт ответил результативными ударами Омара Мармуша и Уго Экитике. Тем не менее на перерыв команды ушли при паритете - у мюнхенцев отличился Дайот Упамекано.

Во второй половине встречи "ротен" снова вышли вперед усилиями Майкла Олисе, однако победный результат удержать не смогли - в компенсированное к матчу время дубль оформил Мармуш.

Источник: Getty Images

Бавария с 14 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая Лейпциг по дополнительным показателям. Айнтрахт занимает третье место, имея в своем активе 13 баллов.

Статистика матча Айнтрахт - Бавария шестого тура чемпионата Германии

Айнтрахт - Бавария 3:3

Голы: Мармуш, 22, 90+4, Экитике, 35 - Ким Мин Чже, 15, Упамекано, 38, Олисе, 53

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 2.07
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 4 - 21
Удары в створ: 4 - 13
Угловые: 0 - 11
Фолы: 11 - 6

Айнтрахт: Сантос - Кристенсен, Тута, Кох, Теат - Скири (Дауд, 46), Ларссон (Баоя, 75) - Шаиби (Узун, 80), Кнауфф (Гетце, 75) - Экитике (Дина-Эбимбе, 66), Мармуш.

Бавария: Нойер - Геррейру, Упамекано (Дайер, 90), Ким Мин Чже, Дэвис - Киммих, Павлович (Паллинья, 90) - Олисе (Лаймер, 90), Мюллер, Гнабри (Коман, 66) - Кейн (Тель, 72).

Предупреждения: Мармуш - Мюллер.

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