Форвард Челси избежал наказания за пощечину сопернику

К Николасу Джексону не будут применять дополнительные санкции.

FA не будет наказывать Николаса Джексона, пишет BBC.

Напомним, в матче между Челси и Ноттингемом случилась потасовка между игроками.

Неко Уильямс толкнул Марка Кукурелью на Энцо Мареску, в результате чего завязалась потасовка. Джексон отметился пощечиной по лицу Фелипе Морато.

FA выдвинула обвинения обоим клубам за неспособность контролировать своих игроков. К тому же лондонцы уже второй раз сезон получают шесть желтых карточек за игру.

Команды могут ответить на обвинения до четверга, при этом против Джексона не будут применяться дополнительные санкции.

Ранее также сообщалось, что в ПСЖ растет недовольство Луисом Энрике.

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