"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси

Лео выступал во Франции с 2021 по 2023 год.

Бельгийский футболист Брехт Деягере, с 2020 по 2023 годы выступавший за французскую Тулузу, вспомнил об откровенном разговоре с Лионелем Месси относительно ПСЖ:

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"ПСЖ - это дерьмо. Сначала меня там хорошо приняли, но после неудач в Лиге чемпионов меня освистывали в каждом поединке. Это повлияло на мое настроение", - заявил Месси в разговоре с бельгийцем. Приводит цитаты издания Sport Bible.

Месси перебрался в ПСЖ летом 2021 года и поиграл за парижский клуб два сезона. В настоящее время аргентинец выступает в МЛС за Интер Майами.

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