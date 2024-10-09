iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси

Лео выступал во Франции с 2021 по 2023 год.
Сегодня, 09:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бельгийский футболист Брехт Деягере, с 2020 по 2023 годы выступавший за французскую Тулузу, вспомнил об откровенном разговоре с Лионелем Месси относительно ПСЖ:

Читай также: Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС

"ПСЖ - это дерьмо. Сначала меня там хорошо приняли, но после неудач в Лиге чемпионов меня освистывали в каждом поединке. Это повлияло на мое настроение", - заявил Месси в разговоре с бельгийцем. Приводит цитаты издания Sport Bible.

Месси перебрался в ПСЖ летом 2021 года и поиграл за парижский клуб два сезона. В настоящее время аргентинец выступает в МЛС за Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

В ПСЖ растет недовольство тактическими установками главного тренера В ПСЖ растет недовольство тактическими установками главного тренера
Звезда ПСЖ может покинуть клуб - он не подходит главному тренеру парижан Звезда ПСЖ может покинуть клуб - он не подходит главному тренеру парижан
Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС Месси и Суарес претендуют на награду MVP сезона в МЛС
Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

НБА10:36
НБА. Предсезонные матчи: Атланта и Индиана сыграли без обороны, Клипперс одолели Бруклин
Европа10:33
Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру
Европа09:58
Звезда Барселоны поддержал Карвахаля: Это печальная новость
НБА09:43
Майами переименует арену в честь президента клуба
Европа09:29
"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси
Лига наций08:45
Грузинский защитник Шахтера - о матче с Украиной в Лиге наций: Очень сильная команда
Теннис08:40
Цуренко через травму не смогла доиграть матч с Линетт в Ухане
Теннис08:15
Звездная теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы
Лига Чемпионов07:43
Соперник Шахтера в ЛЧ уволил наставника
Бокс01:10
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK