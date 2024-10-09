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Звезда Барселоны поддержал Карвахаля: Это печальная новость

Ямаль заявил, что сборной Испании будет не хватать Карвахаля.
Сегодня, 09:58
Ямаль и Карвахаль / Getty Images
Ямаль и Карвахаль / Getty Images

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль поддержал своего соотечественника Даниэля Карвахаля, который получил тяжелую травму и рискует пропустить остаток сезона:

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"Это грустная новость для сборной Испании и футбола. Он отличный футболист, проведший отличный сезон. Нам очень его не будет хватать".

Мы проводим очень много матчей, но это то, что от нас нужно", - сказал Ямаль в комментарии Mundo Deportivo.

Следует отметить, что во время международной паузы национальная сборная Испании проведет два матча в Лиге наций. 12 октября испанцы сыграют с Данией, 15 – с Сербией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль Даниель Карвахаль

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