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Спортивный директор Наполи намекнул на громкий трансфер в январе

Виктор Осимхен получит еще один шанс присоединится к топ-клубу.
Сегодня, 18:35
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Спортивный директор Наполи Мауро Мелузо намекнул, что клуб может продать Виктора Осимхена в январе, пишет 90Min.

Напомним, что летом клуб так и не смог продать нигерийца, а потому тот неожиданно отправился в аренду в Галатасарай.

Однако Наполи оставил за собой разорвать арендное соглашение. Мелузо заявил, что клуб может отозвать Осимхена из аренды, если в январе на игрока найдется покупатель.

Предположительная стоимость нигерийца зимой составит около 64 млн фунтов.

Отметим, что в чемпионате Турции Виктор провел три матча, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что МЮ может выкупить игрока, которого продал летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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