Бавария намерена продлить контракт 38-летнего Нойера

Ветерану предложат еще один год.

Бавария намерена продлить контракт Мануэля Нойера, утверждает Флориан Плеттенберг.

Журналист утверждает, что клуб планирует начать переговоры с 38-летним ветераном до конца этого года.

Текущий контракт Нойера заканчивается уже летом, а ранее голкипер объявил о завершении междунарождной карьеры.

Скорее всего, мюнхенцы хотят, чтобы Мануэль провел за команду еще один сезон, пока не вернется его преемник.

Александр Нюбель играет в аренде за Шальке, и сможет вернуться в Мюнхен лишь в 2026 году. Руководство Баварии видит в нем следующего первого номера.

Ранее также сообщалось, что МЮ подпишет новый контракт со своим вундеркиндом.

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