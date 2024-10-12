"Спасибо за характер и качество": Ребров прокомментировал победу над Грузией
Сергей Станиславович вместе со своими подопечными уже сконцентрированы на матче против Чехии.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о поединке с Грузией.
Наставник «сине-желтых» поблагодарил подопечных за самоотдачу и уровень игры, а также отметил, что его подопечные уже готовятся к следующему поединку.
"Поздравляю всех с победой.
Спасибо ребятам за их характер и качество в игре которые привели к важному результату в этом непростом матче.
Двигаемся дальше и уже готовимся к понедельнику", - написал Ребров в своем Instagram.
Матч Чехия - Украина состоится в понедельник, 14 октября, в 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.
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