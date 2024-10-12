Ливерпуль и Челси присматривают за талантливым вингером Боруссии Д

Воспитанник Манчестер Сити может вернуться на Туманный Альбион.

Нынешний сезон складывается очень удачно для вингера Боруссии Д Джейми Байно-Гиттенса.

И своими выступлениями 20-летний англичанин обратил на себя внимание грандов английского футбола.

Как сообщает немецкое издание Bild, Байно-Гиттенс оказался на радарах Ливерпуля и Челси.

Лондонский клуб отправил скаутов, чтобы те следили за футболистом, который провел некоторое время в академии "синих". Мерсисайдцы в свою очередь также рассматривают вариант с приобретением Байно-Гиттенса следующим летом.

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На счету Джейми Байно-Гиттенса 4 гола и 2 ассиста в 9 матчах Боруссии Д нынешнего сезона.

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