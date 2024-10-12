iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль и Челси присматривают за талантливым вингером Боруссии Д

Воспитанник Манчестер Сити может вернуться на Туманный Альбион.
Вчера, 22:40
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images

Нынешний сезон складывается очень удачно для вингера Боруссии Д Джейми Байно-Гиттенса.

И своими выступлениями 20-летний англичанин обратил на себя внимание грандов английского футбола.

Как сообщает немецкое издание Bild, Байно-Гиттенс оказался на радарах Ливерпуля и Челси.

Лондонский клуб отправил скаутов, чтобы те следили за футболистом, который провел некоторое время в академии "синих". Мерсисайдцы в свою очередь также рассматривают вариант с приобретением Байно-Гиттенса следующим летом.

Читай также: Экс-тренер клубов АПЛ и Бундеслиги поддержал Клоппа, на которого набросились фанаты Боруссии Д

На счету Джейми Байно-Гиттенса 4 гола и 2 ассиста в 9 матчах Боруссии Д нынешнего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал
Мудрику позволят покинуть Челси зимой - источник Мудрику позволят покинуть Челси зимой - источник
Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба
Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Шахтер вошел в десятку самых дорогих клубов вне топ-5 чемпионатов
Лига наций00:50
Роналду сфотографировался с фанатом, выбежавшим на поле после его гола
Европа00:37
Отец лидера Милана подтвердил, что его сын мог перейти в Барселону
Лига наций00:22
Испания повторила свой рекорд Лиги наций, ранее установленный в матче против Украины
Вчера, 23:56
Лига наций23:56
Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию
Лига наций23:52
Лига наций-2024/25: Хорватия одолела Шотландию, Португалия справилась с Польшей, а Испания - с Данией
Лига наций23:47
Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
Лига наций23:30
Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией
Бокс23:08
Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
Европа22:59
Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK