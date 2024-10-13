Кукурелья - о судействе: На меня охотятся, ведь я поучаствовал в голе в финале Евро

Защитник Челси Марк Кукурелья несколько недоволен судейством в АПЛ.

Испанец считает, что британские судьи специально строги к нему, потому что он ассистировал на победный гол в финале Евро-2024.

"Ну, я уже получил дисквалификацию за пять желтых карточек, хотя фолил не так много. В какой-то степени на меня охотятся, на меня быстро набрасываются, особенно когда мы играем на выезде.

Это нормально, мы победили, я поучаствовал в голе, я играю у них дома. Это естественно, англичанам больно", - цитирует Марка COPE.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси сможет играть только раз в неделю.

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