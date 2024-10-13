iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кукурелья - о судействе: На меня охотятся, ведь я поучаствовал в голе в финале Евро

Защитник понимает, что серьезно насолил англичанам.
Вчера, 21:23
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья несколько недоволен судейством в АПЛ.

Испанец считает, что британские судьи специально строги к нему, потому что он ассистировал на победный гол в финале Евро-2024.

"Ну, я уже получил дисквалификацию за пять желтых карточек, хотя фолил не так много. В какой-то степени на меня охотятся, на меня быстро набрасываются, особенно когда мы играем на выезде.

Это нормально, мы победили, я поучаствовал в голе, я играю у них дома. Это естественно, англичанам больно", - цитирует Марка COPE.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси сможет играть только раз в неделю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Кукурелья

Статьи по теме

Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024 Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024
Новоиспеченный чемпион Европы предстал в новом образе после победы на турнире Новоиспеченный чемпион Европы предстал в новом образе после победы на турнире
"Спасибо за поддержку": Кукурелья ответил Невиллу, который заявил, что Испания проигрывает из-за защитника "Спасибо за поддержку": Кукурелья ответил Невиллу, который заявил, что Испания проигрывает из-за защитника
Защитник Челси выбыл на длительный срок из-за травмы Защитник Челси выбыл на длительный срок из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Финляндия - Англия, Австрия - Норвегия и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:57
Европа23:57
Карсли признал, что работа в сборной Англии ему пока что не по силам
Европа23:55
Один из лидеров сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Лига наций23:40
Лига наций-2024/25: Армения Петракова уступила Северной Македонии, Австрия разгромила Норвегию
Формула 123:19
Руководитель Уильямс: В 2025 году придется пойти на компромисс
Европа23:17
"Все может произойти": Гвардиола отреагировал на слухи о его назначении в сборную Англии
Европа22:47
Милан нашел замену одному из своих лидеров в чемпионате Бельгии
Европа22:39
Игрок сборной Англии проспорил Тренту круглую сумму денег из-за его гола Финляндии
Европа22:07
Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении
Европа22:05
Арсенал может попытаться подписать голкипера итальянского гранда
Европа21:27
Луческу установил необычный рекорд благодаря возвращению в сборную Румынии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK