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Футбол

Владелец Валенсии готов продать клуб

Питер Лим намерен выручить солидную сумму.
Вчера, 23:09
Питер Лим / Getty Images
Питер Лим / Getty Images

Сингапурский бизнесмен Питер Лим готов продать Валенсию.

Об этом рассказал журналист Педро Мората, который утверждает, что получил информацию от источников, близких к президенту Ла Лиги.

Утверждается, что Лим хочет выручить за клуб не менее 400 млн евро. Напомним, бизнесмен приобрел клуб в 2014 году за 94 млн евро.

На первых порах Лим был настоящим спасителем для болельщиков Валенсии, однако вскоре стало понятно, что сингапурец мало интересуется футболом, и Валенсия из клуба, играющего в еврокубках стала аутсайдером чемпионата.

Стоит отметить, что в Валенсии уже опровергли новости, назвав их слухами.

В текущем сезона "летучие мыши" занимают 18-ю строчку после девяти туров.

Ранее также сообщалось, что INEOS разорвала контракт МЮ с Фергюсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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Владелец Валенсии готов продать клуб
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