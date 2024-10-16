Левандовски избежал серьезного повреждения в матче за сборную Польши

Тренерский штаб Барселоны сможет рассчитывать на нападающего Роберта Левандовски после его возвращения из сборной Польши, несмотря на изначальные опасения по поводу травмы.

Накануне в домашнем поединке поляков с Хорватией (3:3) в четвертом туре Лиги наций голкипер гостей Доминик Ливакович грубо сфолил против форварда за пределами штрафной, за что получил прямую красную карточку. Стадион в Варшаве после игры польский нападающий покидал прихрамывая.

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Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, Левандовски после возвращения в Барселону прошел медицинское обследование, которые показало у него лишь незначительный ушиб колена.

Ожидается, что форвард "блаугранас" сможет принять участие в ближайшем поединке испанской Ла Лиги против Севильи, который состоится в воскресенье, 20 октября.

В нынешнем сезоне Левандовски уже записал на свой счет 12 голов и два ассиста в 11 матчах за Барселону во всех турнирах.

Ранее Левандовски назвал свою главную цель в нынешней Барселоне.

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