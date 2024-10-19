Бавария опубликовала заявление о травме и сроках восстановления Павловича
В матче восьмого тура Бундеслиги против Штутгарта (3:0) травму получил хавбек Баварии Александар Павлович.
На стартовых минутах поединка 20-летний полузащитник неудачно приземлился на правое плечо после верховой борьбы за мяч.
В результате падения Павлович не смог продолжить встречу - его заменил Жоау Пальинья.
Бавария на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о степени травмы игрока и когда стоит ждать его возвращения.
Так, у Павловича диагностировал перелом ключицы, из-за которого, по информации Фабрицио Романо, футболист не сможет выйти на поле до конца ноября.
В нынешнем сезоне Александар Павлович составил ключевую пару в центре поля с Йозуа Киммихом. На его счету один гол и один ассист в девяти матчах во всех турнирах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!