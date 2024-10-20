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Ливерпуль - Челси: Обзор и результат матча чемпионата Англии 20.10.2024

"Красные" одержали победу благодаря голу своего воспитанника.
Вчера, 20:51

В рамках центрального матча 8-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле встретился с Челси.

Первый эпизод, заслуживающий внимания, произошел уже на 7-й минуте матча. Диогу Жота получил возможность выйти "на свидание" с Робертом Санчесом, но его остановил Тосин Адарабиойо, который за это получил желтую карточку.

Затем Ливерпуль получил право на пробитие пенальти, которое принялся реализовывать Мохамед Салах. Египтянин уверенно пробил с 11-метровой отметки, обыграв голкипера лондонцев и открыв счет в матче.

"Красные" могли пробивать еще одно пенальти после того, как уже упомянутый Санчес сфолил на Кёртисе Джонсе, но VAR показал, что до падения англичанина испанец сыграл в мяч, поэтому в этом эпизоде ​​болельщики "синих" смогли выдохнуть с облегчением.

Второй тайм начался прекрасно для гостей, ведь уже на 48-й минуте Николас Джексон восстановил паритет в счете, однако такой счет продержался всего несколько минут, ведь уже на 52-й минуте Джонс снова вывел свою команду вперед.

Единственный опасный момент после этого возник уже в компенсированное время. Педро Нету навесил с фланга, но Кристофер Нкунку не сумел нанести акцентированный удар по воротам Куивина Келлегера.

Отметим, что из-за пока неизвестных причин матч пропускал Михаил Мудрик.

Статистика матча АПЛ Ливерпуль - Челси

Ливерпуль - Челси 2:1

Голы: Салах (пенальти), 29, Джонс, 52 – Джексон, 48
xG: 1.59 – 0.84
Удары: 7 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 2
Владение мячом: 43% – 57%

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