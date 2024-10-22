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Футбол

Валенсия показала свой худший старт сезона за более чем полвека

Поражения Лас-Пальмасу стало настоящей катастрофой.
Сегодня, 09:35
Уго Дуро / Getty Images
Уго Дуро / Getty Images

Испанская Валенсия продолжает свое неуклонное падение.

В рамках 10-го тура Ла Лиги "летучие мыши" уступили Лас-Пальмасу со счетом 2:3 и упали на последнее место чемпионата.

Валенсия набрала всего шесть очков в минувших турах, что является худшим результатом клуба за 67 лет.

Команда, выигрывшая чемпионат Испании шесть раз, в сезоне-1957/58 набрала за аналогичный отрезок лишь пять очков.

Ранее также сообщалось, что Питер Лим может наконец продать клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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