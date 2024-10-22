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Арсенал ищет варианты расширения стадиона, чтобы догнать конкурентов по доходам

Возможности реконструкции Эмирейтс довольно орагничены.
Сегодня, 09:59
Эмирейтс / Getty Images
Эмирейтс / Getty Images

Лондонский Арсенал разрабатывает варианты расширения домашней арены, утверждает The Times.

Напомним, что Эмирейтс является шестым самым большим стадионом в Англии, уступая Олд Траффорд, Уэмбли, Энфилду, Олимпийскому стадиону Вест Хэма и Хотспур стэдиум.

Меньшая вместительность стадиона, чем у конкурентов, сказывается на доходах клуба от продажи билетов. Например, в прошлом сезоне Арсенал заработал даже меньше Тоттенхэма.

Плюс к тому же некоторые из клубов также уже или расширили собственные арены или планируют это сделать.

Издание отмечает, что Арсеналу довольно проблематично будет провести реконструкцию Эмирейтс, так как на арене нет технической возможности понизить высоту поля.

Напомним, что сегодня команды Артета сыграет против Шахтера, а прогноз на матч уже доступен на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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