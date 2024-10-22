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Клуб Моуринью сыграет с росийской командой

Фенербахче снова будет играть против зенита.
Сегодня, 16:14
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Фенербахче согласился сыграть с питерским зенитом, утверждает пресс-служба росийского клуба.

Клубы встретяся между собой 15 ноября на стадионе в Турции в рамках winline cуперсерии - ряде товарищеских матчей зенита с другими командами.

Напомним, что Фенербахче дважды встречался с зенитом в прошлом году - ничья и победа росийского клуба.

Также клубы играли между собой в рамках Лиги Европы, выиграв по одному матчу.

Ранее также росийский боксер высказался об Александре Усике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче

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