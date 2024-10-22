Клуб Моуринью сыграет с росийской командой
Фенербахче снова будет играть против зенита.
Фенербахче согласился сыграть с питерским зенитом, утверждает пресс-служба росийского клуба.
Клубы встретяся между собой 15 ноября на стадионе в Турции в рамках winline cуперсерии - ряде товарищеских матчей зенита с другими командами.
Напомним, что Фенербахче дважды встречался с зенитом в прошлом году - ничья и победа росийского клуба.
Также клубы играли между собой в рамках Лиги Европы, выиграв по одному матчу.
Ранее также росийский боксер высказался об Александре Усике.
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