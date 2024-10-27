Реал потерял двух защитников после матча с Барселоной

Сразу два защитника Реала получили повреждения в матче с Барселоной, утверждает Marca.

Напомним, что накануне Эль-Классико завершилось разгромной победой каталонского клуба.

После матча оказалось, что Антонио Рюдигер и Лукас Васкес испытывают мышечный дискомфорт.

В ближайшие дни оба защитника пройдут углубленное медобследование, чтобы решить, можно ли допускать их к общим тренировкам.

Также издание утверждает, что у немца травма может оказаться более тяжелой, чем у Васкеса.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе установил личный антирекорд.

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