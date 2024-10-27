Реал потерял двух защитников после матча с Барселоной
Лукас Васкес и Антонио Рюдигер получили повреждения.
Сразу два защитника Реала получили повреждения в матче с Барселоной, утверждает Marca.
Напомним, что накануне Эль-Классико завершилось разгромной победой каталонского клуба.
После матча оказалось, что Антонио Рюдигер и Лукас Васкес испытывают мышечный дискомфорт.
В ближайшие дни оба защитника пройдут углубленное медобследование, чтобы решить, можно ли допускать их к общим тренировкам.
Также издание утверждает, что у немца травма может оказаться более тяжелой, чем у Васкеса.
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