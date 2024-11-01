Тренер Ромы озвучил причину отсутствия Довбика в последнем матче Серии А

Главный тренер Ромы Иван Юрич рассказал, почему украинский форвард Артем Довбик не смог принять участие в матче 10-го тура Серии А против Торино.

"Джаллоросси" в этом поединке одержали минимальную победу 1:0, а украинец впервые в сезоне не попал в заявку команды.

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По словам наставника Ромы, Довбик был вынужден пропустить игру из-за болезни.

"У Довбика было вирусное заболевание. Я надеюсь, что он сможет восстановиться к воскресенью. В матче с Торино мы попробовали сыграть с ложной девяткой, что хорошо сработало. Но самое главное, чтобы все восстановились", - приводит слова Юрича официальный сайт "волков".

В воскресенье, 3 ноября, Рома проведет гостевой матч 11-го тура Серии А против Вероны.

В нынешнем сезоне Довбик провел 12 матчей за римлян во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Довбик оценил свое участие в церемонии Золотого мяча-2024.

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