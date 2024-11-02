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Тренер Ромы сообщил, сыграет ли Довбик в ближайшем матче

Наставник "джаллоросси" рассказал о состоянии украинского нападающего после вирусного заболевания.
Сегодня, 14:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Иван Юрич высказался о том, сможет ли украинский форвард Артем Довбик после болезни сыграть в ближайшем матче Серии А против Вероны, который состоится в субботу, 3 ноября.

Ранее 27-летний футболист был вынужден пропустить предыдущий поединок с Торино (1:0) из-за вирусного заболевания.

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По словам наставника "джаллоросси", состояние и готовность к матчу украинца будут оценены по итогам сегодняшней тренировки.

"Посмотрим, как Довбик будет сегодня тренироваться. Тогда и решим.

На сегодняшней тренировке я должен посмотреть, кто восстановился, а кто нет. Тогда мы и сделаем свой выбор. Это технический выбор, кто будет играть. Вчера Довбык не тренировался", - приводит слова Юрича TMW.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за римлян 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Артем Довбик назвал задачу Ромы на сезон.

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