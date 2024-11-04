Звезда Реала может покинуть клуб – на футболиста претендуют гранды АПЛ
Джуд Беллингем может перебраться в АПЛ.
Английский полузащитник Реала Джуд Беллингем может покинуть королевский клуб. Об этом пишет издание Todofichajes.
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По информации издания, интерес к звездному англичанину проявляет целый ряд клубов АПЛ. Среди претендентов: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.
Сообщается, что Флорентино Перес не горит желанием продавать Джуда, однако большое трансферное предложение и желание самого футболиста могут его убедить.
Стоит отметить, в нынешнем сезоне Беллингем провел за Реал 11 матчей и совершил три ассиста.
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