Звезда Реала может покинуть клуб – на футболиста претендуют гранды АПЛ

Джуд Беллингем может перебраться в АПЛ.

Английский полузащитник Реала Джуд Беллингем может покинуть королевский клуб. Об этом пишет издание Todofichajes.

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По информации издания, интерес к звездному англичанину проявляет целый ряд клубов АПЛ. Среди претендентов: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

Сообщается, что Флорентино Перес не горит желанием продавать Джуда, однако большое трансферное предложение и желание самого футболиста могут его убедить.

Стоит отметить, в нынешнем сезоне Беллингем провел за Реал 11 матчей и совершил три ассиста.

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