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Вацко назвал футболиста Шахтера, которого не стоит вызывать в национальную сборную

Виктор считает, что Сергей Ребров не верит в Валерия Бондаря.
Сегодня, 15:14
Валерий Бондарь / ФК Шахтер Донецк
Валерий Бондарь / ФК Шахтер Донецк

Украинский журналист Виктор Вацко оценил перспективы центрального защитника Шахтера Валерия Бондаря в сборной Украины. Виктор считает, что Сергей Ребров понапрасну вызывает футболиста.

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"Знаете, чего я не могу понять? Вот Валерий Бондарь в сборной. Нет, не потому, что он слаб, плох или еще там что-то, нет, не подумайте. Просто я не могу понять, зачем упорно вызвать футболиста, у которого ты не веришь, которому ты не особо доверяешь, на которого ты не слишком рассчитываешь, которого ты не ставишь на матче, и пусть лучше человек дома посидит, с семьей отдохнет, батарейки перезарядит.

Ну, за два года, одну игру Бондарь сыграл. Контроль против Польши, все, четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко – они основные», – заявил Вацко.

Напомним, Сергей Ребров объявил состав национальной команды в заключительных матчах Лиги наций. 16 ноября "сине-желтые" сыграют против Грузии, а 19 – против Албании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валерий бондарь ФК Шахтер Донецк

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