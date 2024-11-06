Вацко назвал футболиста Шахтера, которого не стоит вызывать в национальную сборную

Украинский журналист Виктор Вацко оценил перспективы центрального защитника Шахтера Валерия Бондаря в сборной Украины. Виктор считает, что Сергей Ребров понапрасну вызывает футболиста.

Читай также: Шахтер - Янг Бойз: прогноз на матч Лиги чемпионов

"Знаете, чего я не могу понять? Вот Валерий Бондарь в сборной. Нет, не потому, что он слаб, плох или еще там что-то, нет, не подумайте. Просто я не могу понять, зачем упорно вызвать футболиста, у которого ты не веришь, которому ты не особо доверяешь, на которого ты не слишком рассчитываешь, которого ты не ставишь на матче, и пусть лучше человек дома посидит, с семьей отдохнет, батарейки перезарядит.

Ну, за два года, одну игру Бондарь сыграл. Контроль против Польши, все, четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко – они основные», – заявил Вацко.

Напомним, Сергей Ребров объявил состав национальной команды в заключительных матчах Лиги наций. 16 ноября "сине-желтые" сыграют против Грузии, а 19 – против Албании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!