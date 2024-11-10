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Реал склоняется к подписанию защитника в январе

Аймерик Ляпорт и Кастелло Лукеба - приоритетные цели.
Сегодня, 15:43
Аймерик Ляпорт / Getty Images
Аймерик Ляпорт / Getty Images

Мадридский Реал может быть вынужден выйти на трансферный рынок в январе, пишет Relevo.

Напомним, что на текущий момент в клубе только один здоровый профильный центрбек - Антонио Рюдигер. Потому несмотря на ранние заявления, клуб может быть вынужден купить нового игрока.

Приоритетной целью клуба является защитник Ан-Насра Аймерик Ляпорт. Среди ключевых плюсов 30-летнего защитника - испанский паспорт и опыт игры на наивысшем уровне.

Однако саудовский клуб не хочет отпускать игрока зимой, потому провернуть сделку может быть проблематично.

Второй целью Реала является защитник РБ Лейпциг Кастелло Лукеба. Однако француз недавно подписал новый контракт, и его отсупные составляют 90 млн евро.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Ливерпуля завершил карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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