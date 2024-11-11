Конте: VAR - замечательный инструмент, но его нужно использовать честно

Главный тренер Наполи Антонио Конте поделился мыслями о системе видеоповторов.

Итальянец считает, что сам по себе VAR - это отличное решение, однако сейчас его применение имеет очень странные ограничения.

"VAR – чудесный инструмент, но его нужно использовать честно, иначе рождаются плохие мысли.

Что это значит, VAR не может вмешаться, если есть ошибка. Они могут вмешиваться только тогда, когда им это удобно? Такое решение судьи может изменить матч, и VAR ничего не может с этим поделать?

VAR либо существует для исправления ошибок, либо его нет. Если есть ошибка, он должен вмешаться. Что это вообще значит? Меня это действительно злит, но это злит всех тренеров, он должен вмешаться, если есть ошибка.

Я бы чувствовал себя более комфортно, если бы VAR всегда мог вмешаться, чтобы исправить судью, не оставляя это на усмотрение судьи, иначе поверьте мне, это начнет создавать плохие мысли. Поверьте мне. Это чудесный инструмент, если его использовать четко и честно", - цитирует Конте Football Italia, ссылаясь на DAZN.

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