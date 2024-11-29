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"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда

Болельщики разочарованы игрой нападающего.
Сегодня, 15:13
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе проводит далеко не лучший старт сезона в новом клубе и некоторые болельщики уже успел разочароваться в его способностях.

В Сети выложили видео, на котором футболку "бланкос" с фамилией Мбаппе подожгли и пылает лежа на асфальте.

Автор видео при этом говорит не самые приятные вещи по адресу француза.

Другой пользователь сети поддержал это видео и написал следующее: "Мои надежды и поддержка Килиана Мбаппе закончились. Я предполагаю, что каждый, кто все еще поддерживает его, имеет IQ, как у домашней мухи".

Напомним, что Мбаппе не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля, который его команда в конце концов проиграла. В общей сложности на счету Мбаппе в нынешнем сезоне 7 голов в 12 матчах Ла Лиги, а также один мяч в пяти турах Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда
"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда

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