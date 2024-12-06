iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч, несмотря на опасения по поводу его здоровья

Римская команда сыграет с соседом по нижней части турнирной таблицы Лечче.
Сегодня, 19:56
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик был включен в заявку команды на ближайший домашний матч 15-го тура Серии А против Лечче.

Ранее главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери ставил под сомнение участие украинца в этом поединке из-за гриппа. Тем не менее украинский форвард попал в список игроков, заявленных на матч.

Матч 15-го тура Серии А Рома - Лечче состоится в субботу, 7 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в матче с Аталантой

На данный момент римская команда с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ее будущий соперник идет следом, имея такое же количество набранных баллов.

Довбик в нынешнем сезоне провел за Рому во всех турнирах 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рома оконфузилась из-за ошибки на футболке Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома чемпионат Италии Серия А артем довбик

Статьи по теме

Интер одержал уверенную победу над Пармой Интер одержал уверенную победу над Пармой
Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в матче с Аталантой Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в матче с Аталантой
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жаклен выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, два украинца - в топ-15
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Европа22:29
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Европа21:31
Интер одержал уверенную победу над Пармой
Европа20:59
Тренер Жироны рассказал о состоянии Цыганкова перед матчами с Реалом и Ливерпулем
Бокс20:35
"Ему пришлось нелегко": Промоутер Фьюри оценил, кто пострадал больше в первом бою с Усиком
Европа19:56
Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч, несмотря на опасения по поводу его здоровья
Европа19:43
Артета: Арсенал хочет быть королями всего
Биатлон19:20
Биатлон-2024/2025: Жаклен выиграл спринт на первом этапе Кубка мира, два украинца - в топ-15
Биатлон18:55
Мандзин и Дудченко финишировали в топ-15 мужского спринта в Контиолахти
Европа18:51
Анчелотти высказался о спаде Мбаппе
Бокс18:36
"Нет сомнений": Промоутер Фьюри рассказал, почему уверен в победе в реванше с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK