Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч, несмотря на опасения по поводу его здоровья

Римская команда сыграет с соседом по нижней части турнирной таблицы Лечче.

Нападающий Ромы Артем Довбик был включен в заявку команды на ближайший домашний матч 15-го тура Серии А против Лечче.

Ранее главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери ставил под сомнение участие украинца в этом поединке из-за гриппа. Тем не менее украинский форвард попал в список игроков, заявленных на матч.

Матч 15-го тура Серии А Рома - Лечче состоится в субботу, 7 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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На данный момент римская команда с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ее будущий соперник идет следом, имея такое же количество набранных баллов.

Довбик в нынешнем сезоне провел за Рому во всех турнирах 18 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рома оконфузилась из-за ошибки на футболке Довбика.

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