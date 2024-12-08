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Артета прокомментировал ничью в лондонском дерби против Фулхэма

Испанец считает, что его команда заслужила победить.
Сегодня, 20:11
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о ничьей в матче против Фулхема.

По словам испанца, потеря очков является несправедливой.

"Разочарован, что мы не выиграли, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали победы от начала до конца. Мы сделали почти все, что нужно для победы. Но такова сила соперников и этой лиги. Нам не хватило миллиметров до действительно доминантной победы", - заявил Артета.

Напомним, сейчас Арсенал отстает на 6 очков от Ливерпуля, но мерсисайдский клуб имеет игру в запасе

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