Артета прокомментировал ничью в лондонском дерби против Фулхэма

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о ничьей в матче против Фулхема.

По словам испанца, потеря очков является несправедливой.

"Разочарован, что мы не выиграли, потому что, на мой взгляд, мы заслуживали победы от начала до конца. Мы сделали почти все, что нужно для победы. Но такова сила соперников и этой лиги. Нам не хватило миллиметров до действительно доминантной победы", - заявил Артета.

Напомним, сейчас Арсенал отстает на 6 очков от Ливерпуля, но мерсисайдский клуб имеет игру в запасе

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