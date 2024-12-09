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Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет

Килиан ответил тем, кто считает, что он не отдает себя за "Les Bleus".
Сегодня, 11:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на упреки соотечественников, которые считают, что не он не мотивирован играть за сборную.

Килиан напомнил своим гейтерам, что не жаловался, когда на него сваливали провал на Евро-2020 и что на Евро-2024 он сломал нос, играя за «Les Bleus».

"На Евро-2020 люди клеветали с первого до последнего дня. Я подвергался расистским оскорблениям - без проблем. Из меня сделали «козла отпущения» за провал на турнире - никаких вопросов.

Я всегда ставил национальную команду в приоритет, делал все, чтобы представлять ее как можно лучше. Я нос за сборную сломал на Евро-2024. А мне говорят, что мне плевать на честь своей страны.

Я сосредоточен на Реале, но никогда не бросал Францию", - сказал Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе высказался об обвинениях в изнасиловании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе

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