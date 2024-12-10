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Наполи потерял своего звездного игрока до конца года

Кварацхелия угодил в лазарет с травмой колена.
Сегодня, 17:48
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Тренерский штаб Наполи до конца года не сможет рассчитывать на своего ключевого игрока Хвичу Кварацхелию.

Грузинский вингер получил повреждение в домашнем матче 15-го тура Серии А против Лацио (0:1).

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На своем официальном сайте неаполитанский клуб сообщил, что 23-летний футболист травмировал правое колено. Игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение медиальной коллатеральной связки.

Грузинский футболист уже начал процесс реабилитации. Ожидается, что на восстановление ему потребуется от двух до четырех недель.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за Наполи во всех турнирах 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее директор Наполи подтвердил переговоры с Кварацхелией по новому контракту.

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