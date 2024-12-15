Милан близок к продлению контрактов с двумя ключевыми игроками

Милан продвинулся в переговорах по контрактам сразу дових важных игроков, пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, "россонери" вскоре подпишут новые соглашения с Майком Меньяном и Тиджани Рейндерсом.

Текущие соглашение французского кипера заканчивается в 2026 году, стороны договорились о новом контракте до 2029 года. При этом зарплата Майка вырастет с 3 до 5 млн евро.

Контракт Рейндерса же рассчитан до 2027 года, однако руководство клуба решило отметить качественный скачок в игре хавбека, наградив его контрактом. Его зарплата так же вырастет с 17, до 3,5 млн евро.

Ожидается, что новые соглашение будут подписаны в ближайшее время. В данный момент осталось согласовать мелкие детали, как ситему бонусов, например. Но уже известно, что оба игрока согласились не включать в контракт отступные.

Напомним, накануне, сосед Милана по таблице потерял очки в матче с аутсайдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!