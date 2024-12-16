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Определились места проведения Суперкубка УЕФА и финала четырех Лиги наций

Оба мероприятия могут пройти в Италии.
Сегодня, 16:37
Стадио Фриули / Getty Images
Стадио Фриули / Getty Images

УЕФА провела собрание своего Исполнительного комитета, где среди прочего определила места проведения следующего Суперкубка, где встретятся победители Лиги Европы и Лиги чемпионов сезона-2024/25, а также финала четырех Лиги наций.

Как сообщила пресс-служба организации, следующий Суперкубок УЕФА пройдет в Удине, на Стадио Фриули. Ранее Арена принимала финал чемпионата Европы до 21 года.

Что касается финала четырех Лиги наций, то он состоится в стране-победительнице четвертьфинала турнира между Италией и Германией. Таким образом, Италия может стать хозяйкой обоих соревнований.

Матчи Лиги наций в Италии или Германии, которые определят победителя турнира состоятся 4, 5 и 8 июня соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко вошел в историю, сделав хет-трик в юношеской Лиге УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперкубок УЕФА Лига наций

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