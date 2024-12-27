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Реал, Анчелотти, Беллингем, Ямаль, Роналду стали лауреатами Globe Soccer Awards 2024

Названы обладатели наград в различных номинациях.
Сегодня, 21:18
Награда Globe Soccer Awards / Globe Soccer Awards
Награда Globe Soccer Awards / Globe Soccer Awards

В пятницу, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ состоялась церемония Globe Soccer Awards-2024, на которой были названы лучшие по итогам года.

Награды лучшему футболисту года удостоился вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

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В свою очередь Реал был признан лучшим мужским футбольным клубом, а также ряд призов достался представителям "сливочных": Карло Анчелотти стал лучшим тренером года, Флорентино Перес - лучшим президентом, Тибо Куртуа - лучшим вратарем, Джуд Беллингем - лучшим полузащитником, а также получил трофей Диего Марадоны. Кроме того, Винисиус в придачу к главной награде был признан лучшим нападающим.

Источник: Getty Images

Удостоилась призов и Барселона. Женская футбольная команда каталонского клуба победила в своей номинации, а ее представительница Айтана Бонмати получила приз лучшей футболистки года. Награду лучшему молодому футболисту забрал также игрок "блаугранас" Ламин Ямаль.

Источник: Getty Images

Нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду стал лучшим футболистом Ближнего Востока, а лучшим клубом из этого региона был признан Аль-Айн из ОАЭ. Приз лучшему ближневосточному тренеру получил наставник саудовского Аль-Хиляля Жорже Жезуш.

Также специальные награды за достижения на протяжении карьеры вручили Тибо Куртуа, Неймару, Рио Фердинанду и Алессандро Дель Пьеро.

Источник: Getty Images

Напомним, ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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