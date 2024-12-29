Ключевой игрок Милана получил новую травму

Один из лидеров Милана Кристиан Пулишич выбыл на неопределенный срок из-за новой травмы.

26-летний американский футболист только избавился от проблем с икроножной мышцей, но получил повреждение голеностопа.

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Главный тренер "россонери" Паулу Фонсека сообщил, что игрок точно не сможет принять участие в ближайшем матче Серии А против Ромы, который состоится 29 декабря.

"Я ожидал, что Пулишич сможет играть. С ним было все в порядке, он оправился от повреждения икроножной мышцы, но в последние два дня у него возникли проблемы с голеностопом. Это произошло в процессе восстановления, и он не готов играть, даже со скамейки запасных", - приводит слова Фонсеки TMW.

В нынешнем сезоне Пулишич провел за Милан 20 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на одноклубника Миколенко.

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