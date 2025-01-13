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Клуб Серии А арендовал Ибрагимовича

Однофамилец Златана будет выступать за Лацио.
Сегодня, 13:51

Итальянский Лацио усилил линию полузащиты игроком с громкой фамилией.

Как сообщает пресс-служба «орлов», к команде присоединился Арийон Ибрагимович. Игрока взяли в аренду из мюнхенской Баварии.

О возможности выкупа официально не указано, но в СМИ была информация о наличии пункта о выкупе за 10 млн евро.

В текущем сезоне Ибрагимович лишь трижды выходил на поле за Баварию.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб Серии А хочет придать звезду Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Серия А

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