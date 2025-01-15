Яремчук забил в четвертьфинале Кубка Греции
Роман отметился мячом в ворота принципиального соперника Олимпиакоса.
В рамках четвертьфинала Кубка Греции Олимпиакос Роман Яремчука встречается с Панатинаикосом.
Украинец появился на поле на 73-ой минуте игры, а уже на 75-ой отметился забитым мячом.
Роман отправил мяч в сетку ворот соперника, пробив между ног россиянину Юрию Лодыгину.
⚽️ GOAL: Yaremchuk— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 15, 2025
🇬🇷 Panathinaikos 1-1 Olympiacospic.twitter.com/M3ynXbzeLV
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Отметим, что на стадии 1/4 финала в Кубке Греции двухматчевое противостояние. Второй поединок состоится 5 февраля.
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