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Яремчук забил в четвертьфинале Кубка Греции

Роман отметился мячом в ворота принципиального соперника Олимпиакоса.
Сегодня, 21:36
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Греции Олимпиакос Роман Яремчука встречается с Панатинаикосом.

Украинец появился на поле на 73-ой минуте игры, а уже на 75-ой отметился забитым мячом.

Роман отправил мяч в сетку ворот соперника, пробив между ног россиянину Юрию Лодыгину.

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Отметим, что на стадии 1/4 финала в Кубке Греции двухматчевое противостояние. Второй поединок состоится 5 февраля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

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