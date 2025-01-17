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Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавил турецкий гранд

Уле Гуннар Сульшер вернулся к работе впервые с ноября 2021 года.
Сегодня, 17:52
Уле Гуннар Сульшер / x.com/besiktas
Уле Гуннар Сульшер / x.com/besiktas

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер трудоустроился в Турции.

О назначении 51-летнего норвежского специалиста на пост наставника команды объявил Бешикташ.

Детали сотрудничества нового тренера со стамбульским клубом не разглашаются, но, по информации СМИ, его контракт с "черными орлами" рассчитан до лета 2026 года.

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"Я очень рад быть здесь. Прекрасно, что столько людей поддерживают этот замечательный клуб. Мы провели первые встречи. Я с нетерпением жду начала своей работы. Очень приятно находиться в этом замечательном городе", - заявил норвежец.

Отметим, что Сульшер оставался без работы с ноября 2021 года, когда был уволен из Манчестер Юнайтед. Также ранее норвежский тренер работал с Мольде и Кардифф Сити.

Бешикташ на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд нацелился на звездного одноклубника Довбика.

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