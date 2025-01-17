Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавил турецкий гранд
Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер трудоустроился в Турции.
О назначении 51-летнего норвежского специалиста на пост наставника команды объявил Бешикташ.
Детали сотрудничества нового тренера со стамбульским клубом не разглашаются, но, по информации СМИ, его контракт с "черными орлами" рассчитан до лета 2026 года.
Читай также: Игрокам Галатасарая пообещали внушительный бонус за победы над Динамо и Аяксом в Лиге Европы
"Я очень рад быть здесь. Прекрасно, что столько людей поддерживают этот замечательный клуб. Мы провели первые встречи. Я с нетерпением жду начала своей работы. Очень приятно находиться в этом замечательном городе", - заявил норвежец.
Beşiktaş atkımız Ole’nin ellerinde!— BJK Kartal Yuvası (@BJKKartalYuvasi) January 17, 2025
Atkı https://t.co/Wa4dwEB35w ve mağazalarımızda satışta! 🦅#KuzeyinKartalı @Besiktas
👉 https://t.co/qkd95Zr0mM pic.twitter.com/lkAMKZJAiM
Отметим, что Сульшер оставался без работы с ноября 2021 года, когда был уволен из Манчестер Юнайтед. Также ранее норвежский тренер работал с Мольде и Кардифф Сити.
Бешикташ на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах.
Ранее сообщалось, что турецкий гранд нацелился на звездного одноклубника Довбика.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!