Гвардиола: Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о трансферной активности своего клуба в зимнее окно.
По словам испанского специалиста, необходимость больших трат была очевидной еще в прошлой кампании.
"Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков.
Мы бы не делали таких трансферов, если бы не чувствовали необходимость. У нас есть только 1-2 центрбека. В центре поля мы также имеем кадровые трудности", - сказал Гвардиола.
Отметим, что в это окно «горожане» уже почти оформили трансферы защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и нападающего Омара Мармуша.
Также стало известно, что Ман Сити хочет приобрести левого защитника Ювентуса.
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