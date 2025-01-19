Гвардиола: Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков

Испанец высказался о трансферах в зимнее трансферное окно.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о трансферной активности своего клуба в зимнее окно.

По словам испанского специалиста, необходимость больших трат была очевидной еще в прошлой кампании.

"Еще в прошлом сезоне я понимал, что нам придется тратиться на новых игроков.

Мы бы не делали таких трансферов, если бы не чувствовали необходимость. У нас есть только 1-2 центрбека. В центре поля мы также имеем кадровые трудности", - сказал Гвардиола.

Отметим, что в это окно «горожане» уже почти оформили трансферы защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и нападающего Омара Мармуша.

Также стало известно, что Ман Сити хочет приобрести левого защитника Ювентуса.

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