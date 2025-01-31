Байер арендовал одноклубника Довбика

Марио Эрмосо сменил Серию A на Бундеслигу. "Фармацевты" арендовали центрбека итальянской Ромы, сообщает официальный сайт клуба.

Испанец выступит за Байер на правах аренды. В немецком первенстве Эрмосо наденет футболку под 5-м номером. Контракт защитника с "волками" действует до лета 2027 года.

Эрмосо не сумел завоевать место в основе Ромы. В нынешнем сезоне он провел всего 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол.

Напомним, мадридский Атлетико подписал с Удовиченко первый контракт.

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