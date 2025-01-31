"У этой команды большой потенциал": Степаненко высказался о переходе в Эюпспор

Бывший полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал свой переход в Эюпспор.

Украинец выразил удовлетворение, что пополнил состав турецкой команды, и заявил, что хочет помочь ей своим опытом.

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"Я очень рад быть здесь. Для меня большая честь быть игроком Эюпспора. У этой команды большой потенциал на будущее, у них отличный тренер, болельщики и команда.

Я хочу помочь команде осуществить ее мечты, используя свой опыт и став ее частью", - приводит слова Степаненко пресс-служба турецкого клуба.

Напомним, что Степаненко подписал с Эюпспором контракт, рассчитанный на полтора года.

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