iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"У этой команды большой потенциал": Степаненко высказался о переходе в Эюпспор

Бывший игрок Шахтера оценил свой переезд в Турцию.
Сегодня, 19:35
Тарас Степаненко / ikas Eyüpspor
Тарас Степаненко / ikas Eyüpspor

Бывший полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал свой переход в Эюпспор.

Украинец выразил удовлетворение, что пополнил состав турецкой команды, и заявил, что хочет помочь ей своим опытом.

Читай также: "Я вырос не только как футболист": Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере

"Я очень рад быть здесь. Для меня большая честь быть игроком Эюпспора. У этой команды большой потенциал на будущее, у них отличный тренер, болельщики и команда.

Я хочу помочь команде осуществить ее мечты, используя свой опыт и став ее частью", - приводит слова Степаненко пресс-служба турецкого клуба.

Напомним, что Степаненко подписал с Эюпспором контракт, рассчитанный на полтора года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Степаненко чемпионат Турции

Статьи по теме

Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко
Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера
ПСЖ отпустил защитника под крыло Моуринью ПСЖ отпустил защитника под крыло Моуринью
"Я вырос не только как футболист": Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере "Я вырос не только как футболист": Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

21:10
Футзальная сборная Украины обыграла Германию в квалификации к Евро-2026
Другие страны20:44
Ан-Наср закрыл переход форварда из АПЛ
Украина20:20
УХЛ: Сокол нанес Крыжинке юбилейное поражение
Лига Европы20:18
Лига Европы: стали известны даты и время начала стыковых матчей
Лига Чемпионов20:05
Лига чемпионов: утверждены даты и время начала матчей плей-офф
Другие страны19:54
Неймар забрал культовый номер в Сантосе
Европа19:35
"У этой команды большой потенциал": Степаненко высказался о переходе в Эюпспор
Украина19:29
Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду
Украина18:58
УАФ выдвинула Шевченко кандидатом в члены Исполкома УЕФА
Теннис18:41
Сестры Киченок вышли в финал "полутысячника" в Австрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK