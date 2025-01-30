"Я вырос не только как футболист": Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере

Капитан Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал свое расставание с донецким клубом.

Украинский полузащитник подвел итоги своей многолетней карьеры в стане "горняков".

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"Я сказал, что для меня это путешествие длиной в полжизни, а если брать мою футбольную карьеру, то путешествие во всю футбольную жизнь. Я очень счастлив, что в свое время меня пригласили в Шахтер, - и я смог доказать, что это было не просто так. Я завоевал много трофеев с командой, но самое главное, что мы выстояли вместе в трудные времена. Поэтому я, скажем так, иду с чистым сердцем и чистой душой, от себя все, что мог, для этого клуба я сделал так же, как клуб сделал для меня. Конечно, хочу сказать большое президенту, генеральному директору и спортивному директору, работникам клуба - всему менеджменту, персоналу, работникам базы, - потому что это люди, которых я знаю много-много лет. Так же ребята, с которыми я играл, все тренеры, которые были в Шахтере. Оглядываясь назад, я могу только сказать, что для меня это было очень счастливое время.

Годы здесь всегда были яркими - с тех пор как я впервые приехал в Донецк, побывал на базе, на Донбасс Арене, первая игра в Лиге чемпионов, первые трофеи. Также были и грустные времена, когда мы уехали из Донецка, путешествовали по разным городам Украины, не имея дома, полномасштабное вторжение, когда многие игроки-иностранцы уехали из команды и мы играли теми, кто остался, с ребятами-украинцами, которые вернулись. И мы этот путь прошли вместе достойно, держались вместе. И, я же говорю, для меня это - большая семья. И очень теплые чувства и эмоции всегда будут у меня в сердце, я буду всегда поддерживать эту команду и за нее болеть.

Самые памятные гол и матч? Я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов - Партизану. Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды Шахтер, на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря чему я начал играть на высоком уровне. Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с Таврией, мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я завоевал трофей и понял, что с этой командой я многое выиграю. Так и вышло.

В Шахтере я вырос не только как футболист, но самое главное, я считаю для себя, как человек. Из такого очень эмоционального, агрессивного, конфликтного парня. Я смог учиться, расти и стал капитаном команды, показывающим своим примером молодым ребятам то, как нужно относиться к клубу, к тренировкам и играм. И я старался никогда не давать спуску, так сказать, но в первую очередь - не давать спуску себе. Потому что предъявлять претензии кому-то можно только после того, как предъявляешь их себе. Я очень надеюсь, что после того, как я уйду из клуба, меня запомнят человеком, который всегда был честным, всегда был искренним и трудолюбивым.

Наши болельщики - они очень сильные люди, ведь мы знаем, что многих из них разбросало по разным частям света. Я хочу сказать вам, дорогие болельщики, что мы всегда играли, играем и Шахтер всегда будет играть для вас. Мы всегда о вас помним, несмотря на то что не можем играть дома, все время путешествуем, но мы всегда с вами сердцем. Благодарю вас за эти годы, что мы прошли вместе. И я говорю только "до свидания", потому что жизнь намного длиннее спортивной карьеры, и мы никогда не знаем, что будет в будущем. Скажу так: я еще поиграю в футбол, а потом увидим", - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Ранее в Шахтере рассказали, будут ли подписывать игрока на замену Степаненко.

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