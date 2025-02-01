Тренер Трабзонспора подтвердил переход Зубкова в команду

Шенол Гюнеш рассказал об этом на пресс-конференции.

В рамках Суперлиги Турции Трабзонспор Даниила Сикана и Арсения Батагова в гостях не смог одолеть Кайсериспор.

После матча тренер "бордово-голубых" Шенол Гюнеш подтвердил, что в стане команды станет еще на одного украинца больше. Александр Зубков уже скоро присоединится к турецкому клубу.

"Трансфер Зубкова завершен. Он скоро присоединится к нам. Это хороший игрок, надеюсь он нам поможет", - заявил Гюнеш.

Сейчас Трабзонспор занимает 9 место в турнирной таблице, имея 26 очков после 20 туров.

Напомним, ранее сообщалось, что Тарас Степаненко перешел в Эюпспор.

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