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Английский клуб оригинально представил новичка в стиле культового сериала

Маркус Эдвардс пополнил состав Бернли, став героем одной из сцен ситкома.
Сегодня, 15:18
Маркус Эдвардс / Burnley FC
Маркус Эдвардс / Burnley FC

Английский Бернли объявил о подписании вингера лиссабонского Спортинга Маркуса Эдвардса.

Как сообщает официальный сайт одного из лидеров Чемпионшипа, 26-летний англичанин пополнил состав команды на правах аренды до конца сезона.

Представить же "бордовые" новичка у себя в соцсетях решили оригинальным способом, сделав его героем культового сериала "Друзья".

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Футболист стал действующим лицом кульминационной сцены ситкома с участием персонажа Росса Геллера, заменив Рэйчел Грин.

Отметим, что Эдвардс выступал за лиссабонский Спортинг с 2022 года. В составе португальской команды он провел 120 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 24 гола и 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла официально представила Маркуса Рэшфорда.

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