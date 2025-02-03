Английский клуб оригинально представил новичка в стиле культового сериала
Английский Бернли объявил о подписании вингера лиссабонского Спортинга Маркуса Эдвардса.
Как сообщает официальный сайт одного из лидеров Чемпионшипа, 26-летний англичанин пополнил состав команды на правах аренды до конца сезона.
Представить же "бордовые" новичка у себя в соцсетях решили оригинальным способом, сделав его героем культового сериала "Друзья".
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Футболист стал действующим лицом кульминационной сцены ситкома с участием персонажа Росса Геллера, заменив Рэйчел Грин.
Let them off the plane ⏳ pic.twitter.com/Yog9UPzSko— Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 3, 2025
Отметим, что Эдвардс выступал за лиссабонский Спортинг с 2022 года. В составе португальской команды он провел 120 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 24 гола и 26 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла официально представила Маркуса Рэшфорда.
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