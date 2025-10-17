iSport.ua
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо

Самсунспор нацелился на победу в матче с Динамо.
Сегодня, 14:17       Автор: Валентина Чорноштан
Самсунспор / Getty Images
Самсунспор / Getty Images

В четверг, 23 ноября, киевское Динамо сыграет против турецкого Самсунспора в рамках 2 тура группового этапа Лиги конференций.

Вице-президент Самсунспора Вейсел Билен поделился ожиданиями от предстоящей игры против украинской команды:

"У нас была возможность поработать со всей командой, наши игроки вернулись из сборной. В субботу наша команда отправится в Кайсери. Как Самсунспор, мы стремимся набрать 3 очка. Однако если мы не сможем победить, мы не должны проигрывать. Мы играем в каждом матче, чтобы заработать очки. Затем сыграем дома с Динамо.

Матч с Динамо приобретёт особое значение после нашей победы в Варшаве, и эта победа станет нашей кульминацией. Если мы обыграем Динамо дома, то, похоже, легко выйдем из группового этапа", — сказал вице-президент.

Напомним результаты первого тура Лиги конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

