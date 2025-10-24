Шахтер прервал 9-матчевую беспроигрышную серию в еврокубках

Поражение донецкого Шахтера в матче против Легии прервало беспроигрышную серию украинской команды в еврокубках.

Эта серия составляла девять матчей, из которых было пять побед и четыре ничьи, тем самым "горняки" не смогли повторить личный рекорд, установленный 16 лет назад под руководством Мирчи Луческу.

Помимо этого, Шахтер против Легии пропустил гол на 90+4-й минуте. Этот случай стал десятым в истории украинской команды, когда решающий мяч в еврокубках был пропущен в компенсированное время.

Отмечается, что в четырёх случаях Шахтер упускал победу, а в шести - ничью.

