"Футбол - игра непредсказуемая": Шовковский высказался о матче против Зриньски

Тренер Динамо поделился мыслями о будущем поединке в Лиге конференций.
5 ноября, 23:24       Автор: Игорь Мищук
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал предстоящий матч третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски.

Наставник "бело-синих" рассказал о состоянии команды перед еврокубковым поединком.

Читай также: "Постараемся набрать очки": Тренер Зриньски поделился ожиданиями от матча с Динамо

"На сегодняшний день из тех игроков, которые были в обойме, готовясь к матчу с Шахтером, у нас только одна потеря - Владимир Бражко. К сожалению, он не сможет помочь нам по крайней мере в этой встрече. Он остался в Украине, поехал в Киев чтобы восстанавливаться, проходить необходимые процедуры для того, чтобы готовиться к следующей игре. Эта потеря добавилась к отсутствию Кристиана Биловара, который продолжает восстанавливаться.

Команда сейчас находится в рабочем режиме. Имея такой плотный график, говорить о том, в кризисе ли команда или на подъеме неуместно и неправильно. Мы даже не можем провести полноценную подготовку. У нас есть время на восстановление и подготовку непосредственно к матчу, играя в графике через два на третий, через три на четвертый.

Футбол - это всегда игра непредсказуемая. В любой момент в игре - это не математика, не точная наука. Каждый из игроков, имея определенные черты, определенные качества, может как прекрасно их реализовать, так и допустить ошибки. И эти ошибки всегда влияют на рисунок игры и на конечный результат. За это футбол и любят миллионы, потому это спорт номер один в мире.

А непредсказуемость - это, в первую очередь, индивидуальное мастерство и иногда слишком большое желание продемонстрировать лучшие свои качества, которые должны быть дополнительной мотивацией, но так же могут быть обузой", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Матч Динамо - Зриньски состоится в четверг, 6 ноября, в польском Люблине и начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги конференций.

